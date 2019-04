Indivisible redonne des nouvelles en vidéo

Bientôt quatre ans après son annonce,continue de progresser dans son développement et devrait si tout se passe bien sortir d'ici la fin d'année sur les différents supports du moment, donc PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.La PAX East a d'ailleurs permis de remettre le jeu en avant via une version d'essai dont l'aperçu vient d'être mis en ligne via la vidéo ci-dessous, permettant pour ceux qui n'ont pas suivi le projet de découvrir ce drôle de mélange entre le MetroidVania (pour l'exploration) et Valkyrie Profiles (pour les combats).