Dreams : une date pour l'Early Access

La promesse d'une sortie au printemps est tenue et ce sera donc plus exactement le 16 avril que débutera la phase Early Access de, vendue pendant cette période au tarif réduit de 29,99€ sachant on le rappelle que comme de coutume, ceux qui patienteront jusqu'au produit final devront payer un peu plus (mais auront au moins une version boîte s'ils le souhaitent).Bref,en Early Access, c'est comme la bêta, mais avec tout de même davantage de didacticiels et d'assets, et du contenu qui s'ajoutera sur la longueur. La campagne spécialement créée par Media Molecule attendra elle le vrai lancement, et on ne sait toujours pas s'il en sera de même pour la compatibilité PSVR.