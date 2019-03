Wolfenstein Youngblood : trailer et date de sortie

On pensait devoir attendre l'E3 pour en avoir des nouvelles mais Bethesda préfère visiblement laisser de la place pour du neuf lors de sa conférence déjà programmée, en annonçant dès aujourd'hui quesortira le 26 juillet (PC, PS4, One Switch), ajoutant un Story Trailer et la promesse d'une édition Deluxe qui inclura un pack de skin et un « Buddy Pass ».Pour ce dernier, c'est tout simplement la possibilité d'inviter un deuxième joueur en ligne (cette séquelle est jouable en coopération) sans qu'il ait besoin d'acheter le jeu.