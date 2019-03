Vampire The Masquerade : Bloodlines 2 confirmé

La rumeur courait depuis quelques temps et a finalement mené à du concret : Paradox Interactive nous annonce, qui sortira donc pour le premier trimestre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, soit tout de même 16 ans après le précédent épisode. Et pas d'esbroufe coté PC cette fois en passant : le lancement est prévu simultanément sur Steam, GOG et l'Epic Games Store.Cette suite reprendra ses mécaniques RPG avec toutes les notions de liberté souhaitées par les fans, que ce soit le système d'alliance avec telle ou telle faction, la possibilité de tuer un peu n'importe qui, la progression du personnage via ses diverses compétences et même une création de personnages en deux parties : d'abord en tant qu'humain, puis ensuite dans votre statut de vampire.Et pour bien faire baver les fans, on nous annonce que Brian Mitsoda, l'une des principales têtes pensantes du premier épisode, fera son retour en tant que concepteur narratif.Dernier point tout de même : un an avant la sortie, sachez déjà qu'il y aura une édition « Blood Moon » comprenant un Season Pass.