Game Informer met Control à l'honneur

La nouvelle édition du magazine Game Informer va donc consacrer son gros morceau à, le prochain bébé de Remedy édité par 505 Games, nous faisant incarner Jesse Faden, une jeune femme cherchant des réponses sur sa propre vie qui va se retrouver plonger dans l'immeuble du FBC (branche gouvernementale spécialisée dans le paranormal), lui-même actuellement sujet à divers phénomènes ressemblant à l'invasion d'un autre monde.Toujours attendu pour cette année sur PC/PS4/One, le titre restera orienté action comme tout Remedy qui se respecte, mais avec une progression plus libre et une narration moins portée sur les cinématiques (néanmoins bien présentes).Davantage d'informations et visuels arriveront donc dans la semaine.