Sword Art Online HR : trailer et date Switch

Bandai Namco propose un nouveau trailer pour la version Switch de, une édition Deluxe qui intégrera la totalité des DLC, des mouvements spéciaux à la gyroscopie (facultatifs, heureusement) et du coop à quatre, toujours sans online mais en réseau local.Le titre sortira le 25 avril au Japon et dans le courant du printemps en Europe, avec de nouveau ses textes FR comme sur PS4.- Prévu le 24 mai en Europe.Parallèlement, l'éditeur a dévoilé quebénéficiera de deux MAJ gratuites au printemps et en été. La première intégrera un donjon spécial de haut level (niveau 300), une poignée de costumes et quatre nouvelles armes.Cela concerne toutes les versions (PC, PS4, One) et ça permet de rappeler que ce spin-off doit aussi sortir sur Switch en été.