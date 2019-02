Skullgirls 2nd Encore se précise sur Switch & One

Déjà disponible sur PC comme PS4 (et Vita, ne l'oublions pas),doit encore arriver sur Switch mais également sur Xbox One, et ce sera chose faite dans le courant du printemps comme vient de l'annoncer son éditeur.Si le dématérialisé primera sur les deux supports, il sera tout de même possible pour les amateurs de physique d'opter pour une version boîte à 49,99$, uniquement disponible sur le site de l'éditeur (), et uniquement sur Switch.En voici un nouveau trailer.