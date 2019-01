Rage 2 : quelques visuels et du gameplay

Suivant une session de previews à travers le monde,revient donc s'illustrer avec une poignée de visuels et quelques vidéos de gameplay tirées d'un récent build et ici livrées avec Venturebeat et GameSpot.Bien plus nerveux dans ses affrontements mais aussi cette fois pleinement ouvert dans son terrain de jeu, cette suite sortira le 14 mai prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.