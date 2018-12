Troisième personnage de, rejoignant les déjà connus Dante et Nero, « V » a aujourd'hui droit à son trailer dédié qui est une sorte de version longue de ce que l'on a pu voir durant les derniers Game Awards, allant jusqu'à teaser l'assassinat de Dante auquel personne ne croit.Attendu pour le 9 mars 2019, le titre est déjà disponible à l'essai sur Xbox One via une première démo jouable. Au moins une autre arrivera prochainement, cette fois également sur PC et PlayStation 4.