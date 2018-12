Final Fantasy XV : MAJ FFXIV & multi disponibles

Actuellement dans les derniers mois de sa carrière (hors remaster Next Gen qui ne surprendrait personne),a accueilli deux nouvelles choses en attendant la sortie de sa quatrième et dernière extension solo en mars, avec pour commencer l'arrivée de la quête en collaboration avec, incluant le boss Garuda et de nouveaux costumes à débloquer.Parallèlement, l'extension multi « Comrades » est désormais accessible en stand-alone pour ceux que ça intéresse, tout en s'offrant une MAJ de contenu avec dix nouveaux boss à affronter.