Borderldands 2 passe en mode PS VR

On sait quearrive, pour la prochaine année fiscale si tout se passe bien, mais à défaut d'une annonce pleinement officielle, 2K Games préfère créer la surprise en dévoilantUne nouvelle édition qui sera tout de même vendu 50€, sans multijoueur, mais qui à écouter Gearbox a néanmoins fait l'objet d'une attention particulière pour s'adapter à la réalité virtuelle. Par exemple, s'il sera possible d'y jouer de manière standard (à la manette), on nous promet une compatibilité PlayStation Move et la possibilité de se déplacer en téléportation pour ceux qui sont assez sensibles à ce genre d'expérience. De plus, outre un rééquilibrage du coté des compétences (afin que les techniques pensées pour le coop deviennent essentiellement solo), on aura cette fois droit à un nouveau système natif de bullet-time ainsi que la possibilité de conduire les véhicules à la première personne.Sortie prévue pour le 14 décembre, exclusivement sur le PlayStation VR (du moins, aucune annonce n'a encore été faite pour les autres casques).