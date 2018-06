Crash Trilogy : trailer de lancement (Switch)

Nintendo nous rappelle en vidéo le lancement ce vendredi desur Switch, ce qui est également valable pour la concurrence puisque PC comme Xbox One accueilleront ce remake graphique ayant déjà rencontré un beau succès commercial sur PlayStation 4.Notons que ceux qui ont pu se procurer le jeu à l'avance (sur Switch) ont indiqué via Reddit la présence du trailer de, ce qui peut être soit un oubli, soit une manière de teaser une future annonce (le titre n'est pour l'heure prévu que sur PS4 & One).