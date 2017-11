Sea of Thieves : le nouveau trailer

Lede Rare accueille un nouveau trailer pour rappeler que le lancement tombera (enfin) durant le premier semestre 2018, avec toutes les features Xbox One X qui vont avec et toujours le cross-buy avec l'édition PC.Une aventure qui misera à fond sur la coopération entre joueurs d'un même équipage, avec une exploration poussée et tous les thèmes propres à l'univers, entre rencontres à la taverne, trésors à trouver, recherche d'épaves, batailles navales, créatures à affronter et d'autres joyeusetés.