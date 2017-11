Hollow Knight : la version Switch reportée

Il y a des promesses qui ne peuvent être toujours tenues, même en y mettant de la volonté. C'est ainsi que la Team Cherry déclare au peuple que la version Switch den'arrivera pas en fin d'année comme prévu, mais pour début 2018, avec une première présentation « dans pas longtemps ».L'équipe fait ses aveux et reconnaît que par manque d'expérience, la première version (PC/Mac/Linux) était conçue « bizarrement et mal optimisée », obligeant aujourd'hui à un grand nettoyage avec le partenaire Shark Jump pour offrir à la Switch une version digne d'intérêt et pas « un simple portage ». D'ailleurs, les optimisations apportées pour cette version Switch seront ensuite intégrées aux versions PC, Mac et Linux.Dernier mot : une fois disponible sur l'eShop Switch, Team Cherry explorera la possibilité de porter le titre sur d'autres consoles.