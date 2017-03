[Rumeur] South Park 2 également sur Switch ? [Rumeur] South Park 2 également sur Switch ?

Alors que des rumeurs tendent vers un fameux RPG (tactique) mixant les univers de Mario et des Lapins Crétins, Ubisoft n'a pour l'heure annoncé que trois portages sur Switch dont un déjà disponible : Just Dance 2017, Steep et Rayman Legends.



Mais le groupe pourrait bien lâcher autre chose sous peu comme le sous-entend la page Twitter officiel de la franchise South Park (voir ci-dessous) : version Switch de South Park : L'Annale du Destin donc, même s'il faudra attendre encore un peu pour s'en assurer.