[Impressions] Star Wars Battlefront : l'effet Titanfall ?

Impression :

Difficile de nier le potentiel délirant de la licence Star Wars dans les mains de DICE. Le studio nordique à l'origine de la sagaet de l'excellent(avec sa suite en approche) est en effet aux manettes de ce FPS multijoueur basé sur la célèbre saga de Georges Lucas, qui reviendra d'ailleurs dans les salles obscures le 18 décembre prochain. Mais pour faire patienter les fans, c'est donc un jeu de tir qui les attendent, et la récente bêta qui vient de s'achever aurait largement pu soulever les foules… mais c'était sans compter sur un classicisme délirant et un gameplay finalement loin des ténors du genre. Quiconque aura déjà posé ses mains sur undécouvrira le pot aux roses : le jeu est très loin de ce que l'on pouvait espérer en terme de nouveautés, et au fil des quelques modes disponibles dans cette version d'essai, on va s'en rendre compte amèrement.Sans mode solo,propose néanmoins un mode hors ligne qui permet de faire un peu ses armes sur quelques objectifs. Le Survie, c'est son nom, vous demande donc de survivre (logique) face à des vagues d'ennemis toujours plus difficiles. Il s'agit la plupart du temps de groupes de quelques Stormtroopers, mais il faut parfois faire avec des AT-ST et quelques snipers. Quand on vous disait que c'était simplement un entraînement de luxe avant de vous plonger dans le grand bain, on le pensait vraiment : la difficulté est risible et l'I.A. est tout simplement catastrophique avec des ennemis qui galèrent à faire le tour d'un obstacle et qui parfois restent devant vous à attendre on ne sait quoi. À l'instar du « solo » de TitanFall, le mode Survie est tout aussi inutile. On espère simplement que les modes de difficultés supplémentaires dans ces sessions apporteront un peu plus de choses que des échanges de tirs rapides sur fond de musiques heureusement officielles, mais probable qu'avec des sessions limitées au nombre impressionnant de 2 joueurs, .Néanmoins, c'est tout de même un passage obligé pour comprendre les quelques mécaniques du jeu. Sur les cartes, vous trouvez des bonus à récupérer vous donnant droit à des armes supplémentaires, ou encore à des possibilités qui peuvent donner un certain avantage à votre équipe : en l'occurrence, c'est dans ce cas que vous pouvez devenir Luke Skywalker et Dark Vador (les deux seuls « officiels » de cette bêta). Le problème de ces deux héros, c'est qu'outre le fait qu'ils sont quasiment invincibles et qu'ils peuvent décimer toute une équipe en quelques secondes, c'est qu'ils n'apportent malgré tout aucune vraie nouveauté au gameplay. Oui, ils sont plus résistants, oui, c'est toujours impressionnant de se retrouver face à eux, surtout qu'ils sont plus mobiles et rapides que les autres classes, mais à part cela, on a vraiment du mal à comprendre l'intérêt de leur présence. Il faut dire que cette adaptation repose sur une vraie dynamique d'équipe à l'instar des: autant vous dire que si vous passez quelques heures en jeu sans être accompagné d'amis, vous tournerez en rond puisque vous ne participerez a aucune stratégie pour affaiblir l'adversaire.Le fort aspect stratégique du titre est à double tranchant, car en équipe soudée, on trouve forcément le jeu fun… mais pour combien de temps ? Le FPS de DICE ressemble ainsi davantage à unavec ses parties courtes, pas dénuées de saveur en apparence, mais qui lassent vite. On a déjà pu constater que le gameplay n'y était pas pour rien, mais il souffre aussi d'une partie FPS pas des plus fameuse. On s'ennuie ferme dès que l'on commence à manier son arme, et dès qu'il s‘agit de tirer sur vos ennemis, cela prend un temps fou pour les tuer. Si vous cherchiez un FPS multi dynamique, où la vitesse est primordiale, vous ne trouverez rien de tout cela ici, ou en tout cas dans les deux vrais modes multi offerts pour le moment, à savoir de la capture de zone et le mode Attaque des Marcheurs reposant sur un système d'Attaque/Défense, où les premiers doivent broyer tout ce qui bouge rapidement pendant que l'équipe d'en face va devoir coopérer plus que jamais pour activer des balises (et les protéger) afin d'augmenter leur puissance de frappe face aux AT-AT au moment voulu. On remarquera que dans 90 % des cas, c'est l'équipe d'attaque qui gagnait les sessions, peut-être parce que cette tranche demandait bien moins de team play.Mais tout n'est pas forcément décevant dans cette bêta. En l'occurrence, les combats en vaisseaux spatiaux sont plutôt bien fichus, même s'ils demandent un certain entraînement. Pas forcément faciles à manier lors des premiers survols du champ de bataille, et c'est peu de le dire, ils deviennent vite indispensables et amusants dès qu'on a passé quelques heures en compagnie du jeu. Par ailleurs, les graphismes sont tout simplement splendides. Sur une configuration PC plutôt poussé, mais loin d'être impressionnante, le jeu tourne sans aucun problème. Le pouvoir d'optimisation de DICE est un vrai plaisir à constater, surtout que les environnements sont vastes, ce qui est d'autant plus satisfaisant : réalistes au possible, et réservant bien des surprises, les décors devraient sans aucun doute faire plaisir aux fans de la franchise. Néanmoins, le peu de cartes annoncées jusqu'à présent et l'arrivée d'un Season Pass laissent craindre le pire quant au contenu du titre et la bêta n'a pas rassuré sur ce point puisque le système de personnalisation été restrictif au possible. À trop vouloir éviter d'en dévoiler le contenu, Electronic Arts a davantage attisé une certaine méfiance qu'autre chose.Prometteur lors de son annonce, Star Wars Battlefront a perdu de sa superbe avec cette bêta. Si visuellement, le jeu de DICE s'en tire avec tous les honneurs, on reste en revanche allègrement sur sa faim en termes de gameplay et de sensation pure. Une simple version d'essai qui permet de relativiser ce sentiment après quelques heures, et reste donc à voir ce que réservera la version finale dans un mois.