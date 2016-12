Nos impressions sur Watch Dogs (PS4)

Impressions :

n'a laissé personne indifférent lors de sa présentation en fin de conférence Ubisoft durant l'E3 2012. Un an et demi plus tard, le projet est bientôt sur les étalages, et prévoit d'ailleurs de sortir (comme beaucoup d'autres) sur quasiment toutes les plates-formes, du PC à la PS3, en passant par la Xbox 360 et la Xbox One, sans oublier la Wii U. Mais c'est la version PlayStation 4 qui était présentée à la presse lors de la GamesCom. Le salon allemand a finalement servi à une chose : nous conforter dans l'idée qu'il s'agit très certainement d'un grand jeu, à défaut d'être particulièrement original. Car en l'état, on est face à un simple mixe prononcé deetLe gameplay tout d'abord est très libre, où le joueur incarne un Aiden Pearce plutôt beau gosse, qui lutte contre la corruption et les criminels en utilisant la technologie. Une technologie présente dans quasiment tout ce que l'on touche : distributeur de billets, smartphones, relais électriques, caméras, tout y passe, et grâce à ces outils d'un nouveau genre, vous allez pouvoir réaliser des missions aussi diverses que variées. Celle à laquelle nous avons pu jouer se déroulait prêt d'un entrepôt squatté par une bande de malfrats. Le but ? Récupérer un colis et libérer la zone. Comme dans, notre intéressé ouvre les portes d'une grande ville en grande partie cachée dans la brume (lorsque l'on ouvre la carte). Ces zones doivent être découvertes en libérant des « tours », ce qui vous permettra par la suite de pouvoir utiliser les objets high-tech de ses habitants, recevoir des missions secondaires, et avoir moins d'ennui avec les forces de l'ordre.Pour entrer dans l'entrepôt, plusieurs solutions s'offrent à vous. Et comme, le passage en force n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Dans, il faut se faufiler. Soit en passant par le portail et en utilisant la caméra à votre avantage soit en passant par le toit… plusieurs possibilités pour une même finalité. Mais une fois sur le terrain de l'entrepôt, il vous faudra trouver une carte vous permettant d'y entrer. C'est là qu'entrent en scène le piratage de caméra, avec lesquelles vous devez jouer pour trouver le garde qui pourrait avoir la fameuse carte magnétique qu'il faut ensuite scanner. Un jeu d'enfant ? Pas si sûr, car il faut bien vous dire que durant ce périple technologique, vous êtes éventuellement à découvert. Et si vous vous faites repérer, la situation peut très vite tourner au vinaigre.Une fois en possession du paquet et après la libération de la zone, la démo nous fait partir dans un autre endroit de la ville pour nous montrer un des aspects multi du jeu. En effet, durant votre aventure, si vous êtes connecté en mode matchmaking, un joueur peut rejoindre la partie et vous lancer un défi. Le but est ici de le retrouver avant qu'il n'arrive à vous hacker. Évidemment, le joueur n'apparaît pas en tant qu'Aiden Pearce mais en PNJ lambda. Tout est alors question d'observation : trouvez celui qui aura un comportement suspect, poursuivez-le et arrêtez-le (sans le tuer). Si vous gagnez, vous avez le droit à de l'argent (et vice-versa). Sans pour autant être aussi importante qu'un, la partie multi est intéressante et donne une véritable dimension communautaire. Et si l'on rajoute à cela la possibilitéet devenir un acteur en temps réel dans la partie de l'adversaire sans quitter le bureau par exemple, cela renforce cet état de fait.Jouable sur PlayStation 4,s'est révélé très joli. Il y avait certes un peu d'aliasing, mais le jeu d'Ubisoft est réellement impressionnant et parait très vaste. L'éditeur français réussi là où beaucoup s'en sont cassé les dents : la ville, aussi grande soit-elle, est en vie, comme dans un. Il y a toujours quelque chose qui se passe, les PNJ interagissent avec vos actions : ils peuvent vous détester, ou bien vous adorer, tout dépend de ce que vous faites pour vivre. Car outre le scénario principal et comme dans les précédents titres d', les objectifs et missions secondaires semblent suffisamment légions pour qu'on ait de quoi s'occuper un moment.Watch Dogs s'annonce bien comme un énorme hit pour cette fin d'année. Certes, il ne brille pas totalement dans une originalité folle, mais les éléments de gameplay liés à la technologie apportent un plus à l'action. On espère que le résultat final soit aussi bon lors de la sortie du jeu en novembre prochain.