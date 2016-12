GC : nos impressions sur TitanFall

Impressions :

Le match s'annonce tout simplement délirant en 2014. Certes, cet hiver, nous aurons déjà droit à deux bulldozers déjà bien installés –et– et c'est justement les créateurs de la seconde franchise qui reviennent avec un tout nouveau jeu, et qui tenteront dès le printemps de titiller les plates-bandes de, le prochain gros jeu des créateurs de. Dans ce duel qui s'annonce déjà palpitant, intéressons nous déjà au titre deet à première vue, celui-ci n'a pas grand chose pour lui : c'est un énième FPS. Mais lorsque l'on s'en rapproche un peu plus, on fait sans doute face à l'un des blockbusters de 2014. Une courte démo en pré-alpha d'une vingtaine de minutes, et l'on tombe sous le charme. Rien que ça.Contrairement au titre de Bungie donc qui dispose d'une véritable composante solo (jouable offline ou online),a pris le parti de ne proposer que du multi. Mais pour corser un peu le tout et ne pas en faire une simple redite de la concurrence, les développeurs ont aussi eu la bonne idée de proposer des objectifs à atteindre pour faire avancer un récit avec cutscenes en compagnie de vos coéquipiers. En bref, durant votre mission, il faudra certes dézinguer des tas de joueurs humains mais aussi venir à bout d'autres obstacles gérés par plusieurs soldats contrôlés par l'IA. Bon, la démo était assez simple à ce niveau puisqu'il ne s'agissait de mercenaires destinés à servir de soutien à des adversaires humains. Dans le même ordre d'idée, seulement trois classes étaient disponibles : Assault, un soldat tout ce qu'il y a de plus classique, le Tactical, un ingénieur/soigneur, et le CQB, à savoir le gros tank de service. A ces classes, il fallait rajouter l'un des aspects essentiels du titre augmentant le fun de manière exponentielle : les Titans.Ces méchas peuvent apparaître après un certain temps sur le champs de bataille et une fois que vous avez emmagasiné suffisamment d'expérience, vous pouvez en effet en déployer un à n'importe quel endroit découvert. Il faudra néanmoins attendre quelques secondes pour que votre minou déboule du ciel et une fois sur la terre ferme, le Titan disposera d'un bouclier le temps que vous rentriez dans le cockpit. A l'intérieur, vous avez accès à de nouvelles fonctionnalités selon le mécha sélectionné : le Main Battle, un Titan qui fait de petits dégâts mais s'avère plus rapide, l'Heavy Weapons, qui dispose d'une grosse mitraillette et enfin l'High Eagles, qui a droit à un lance-grenade. Si les simples soldats disposent d'une arme « anti-Titans » et restent capables d'en venir à bout si bien organisés, la moindre faille permettra au Titan de faire des dégâts considérables dans le camp adverse.Le fun est clairement au rendez-vous. On s'amuse comme un gosse à manipuler les Titans ou même en tant que simple soldat sur un champ de bataille qui ne cesse d'exploser. Prise en main exemplaire et gameplay classique s'allient avec talent avec du parkour à la, même si cela vous demandera de revoir certaines de vos habitudes en matière de FPS multi. Fun oui, mais aussi particulièrement beau et fluide. La démo tournait sur un PC, mais les développeurs nous ont assuré que la configuration utilisée était très proche d'une Xbox One, de quoi espérer le meilleur pour la nouvelle console de Microsoft.Titan Fall est indéniablement l'un des gros titres de 2014. On s'éclate comme des gosses à contrôler les Titans, et la bataille fait rage même une fois que l'on décolle de son cockpit pour redevenir un simple soldat en quête de sang et de revanche. S'il faut encore patienter avant de le propulser meilleur jeu multi de l'année prochaine, cette courte démo nous a confirmé tout le bien que l'on pensait du projet prévu sur PC, Xbox One et Xbox 360.