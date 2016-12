GC : nos impressions sur Dark Souls 2

Impressions :

Signant le renouveau du genre action-RPG sur l'archipel,et son grand frèreont su s'attirer la bienveillance des fans de jeux hardcores. Hardcore ? Oui, car leur réputation s'est fait en grande partie sur la grande difficulté de leurs aventures respectives. On ne compte ainsi plus du tout les (trop) nombreux « You die », signe que votre héros, un chevalier en armure, était mort sur les coups de l'ennemi. Hé bien rassurez-vous :sera toujours aussi dur. Pour ses développeurs « pas question de faire un jeu casual », et tant pis si l'on se ferme à un public pas forcément adepte du genre.Le mot d'ordre de cette nouvelle aventure semble d'ailleurs être la peur. Car ces quelques minutes passées en compagnie du jeu ont été particulièrement réjouissantes. Il y avait des défauts, oui, mais on les oubliait assez vite, notamment pour se concentrer pleinement sur le plaisir de découper des ennemis avec une épée.sera plus oppressant avec notamment un nouvel Engine, qui permet moult choses. Visuellement, cela permet de proposer des effets de lumière dans des immensités sombres avec pour seul compagnon le bruit d'un monstre s'approchant. Pour cela, le joueur est invité à utiliser une torche, en se libérant au passage du poids de son bouclier mais sans cette protection, le challenge devient d'autant plus difficile et réclame encore plus d'attention de notre part. Et la difficulté se ressent dès le début de la démo puisque l'on est jeté dans une grotte face à ce qui est un véritable bulldozer ambulant. Avec sa masse, celui-ci vous enlève les ¾ de votre vie en un seul coup, tandis que les petits monstres à ses côtés terminent de vous achever.Pour éviter de vous faire couper en morceau, on peut ainsi rouler et frapper comme un dingue pendant quelques courts instants de répits. Si l'action est de mise, la tactique reste importante. Et gare à ne pas lâcher votre torche, sous peine de vous retrouver dans le noir. Et ne comptez pas vous en sortir tranquillement en vous réfugiant à l'étage, ce genre d'ennemi ne comptant pas vous lâcher aussi facilement.s'annonce donc exigeant, peut-être trop. En fait, si l'on est fan des jeux de From Software, on ne pestera pas contre un gameplay qui ne laisse guère de place à l'erreur ou à l'hésitation. Mais cette suite conserve cependant plusieurs défauts difficilement tenable en 2013 (et donc 2014) : son gameplay, à base de coup d'épée et de bouclier, lors des combats, est lent, très lent. Le temps de réaliser une action, votre héros peut se faire enchaîner sans que vous ne puissiez rien faire. Et à peine a-t-il pu se relever qu'il peut se retrouver coincer de nouveau. La version démo que nous avons pu essayer n'était ainsi pas exempte de bugs, que l'on met ça sur le compte de la démo justement, mais ces bugs pouvaient coincer littéralement le personnage dans le décor sans que l'on puisse bouger par la suite. Visuellement, s'il y a bien une nette amélioration au niveau des effets de lumières (les rayons du soleil lointain passant par la fenêtre que vous venez tout juste d'exploser…), l'atmosphère très sombre sert aussi de cache misère. Un état de fait qui n'est pas sans rappeler, et qui gâche un peu l'expérience de jeu dès lors que l'on commence à vouloir s'intéresser aux détails.Un mot pour finir sur le mode en ligne. Si les développeurs ne se sont pas montré très bavard à ce sujet, celui-ci s'annonce très particulier. L'aventure solo reste jouable hors ligne sans problème, mais si vous décidez de la vivre avec un ami, vous aurez droit à une version « plus plus », avec plusieurs interactions roleplay au passage. Une bêta sortira en octobre histoire de tester tout ça.Dark Souls 2 est une suite qui ne fait guère dans les sentiments. Toujours aussi difficile, ce second opus n'en reste pas moins très prenant avec une ambiance qui semble encore plus travaillée. Il reste des problèmes (bugs notamment) que l'on espère voir corrigés lorsque le jeu sortira l'an prochain sur PC, Xbox 360 et PS3.