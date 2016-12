Super Mario Galaxy 2

C'est lors duMedia Summit à Londres que nous avons enfin pu mettre la main sur le second opus desur Wii. Il aura ainsi fallu prêt d'un an après son annonce en vidéo lors de l'E3 dernier à Los Angeles pour retrouver le célèbre plombier moustachu de la firme japonaise.La démo proposée lors de l'événement comportait neuf niveaux complets que nous avons pu tester plusieurs fois, certains n'apportaient rien de nouveau par rapport au précédent opus et jouer plutôt sur de nouvelles idées d'environnement, alors que d'autres de ces niveaux proposaient de réelles nouveautés. L'un des apports majeurs de cet épisode réside ainsi dans l'arrivée de Yoshi, il sera en effet possible de faire éclore l'animal de son œuf dans certaines planètes du jeu, pour ensuite le chevaucher et accéder à de nouveaux éléments de gameplay. Il est à noter que sur ces planètes, Yoshi est indispensable pour terminer le niveau, vous ne pourrez donc pas faire autrement que de l'utiliser pour progresser dans la partie. Une fois sur la bête le joueur devra utiliser le pointeur de la Wiimote pour viser un ennemi, ou autres éléments du décor, et appuyer sur B pour que Yoshi l'avale. Outre le fait de pouvoir se débarrasser plus rapidement de ses adversaires grâce à la fameuse langue de Yoshi, il sera possible d'avaler des piments rouges pour booster son allure et ainsi grimper sur des parois verticales. A d'autres occasions, il sera également possible d'avaler des fruits bleus pour faire gonfler Yoshi, cela lui permettra de voler dans les airs pendant quelques secondes afin d'atteindre des parties hautes du niveau, tel un ballon d'hélium. Lors de ces phases aériennes il faudra de temps en temps avaler de nouveaux fruits en plein vol pour continuer sa course vers les étoiles.On remarque donc rapidement que les niveaux prennent dans cet épisode une certaine verticalité. Dans le même esprit d'étendre les niveaux vers le haut, un nouvel objet fait son apparition, le Spin-Dig. Une fois en main le Spin-Dig permet à Mario de creuser la planète sur laquelle il se trouve de part en part en effectuant une secousse de la Wiimote. L'outil prend tout son sens lorsqu'il faut par exemple atteindre une plateforme beaucoup trop haute. Dans ce cas, il faudra très souvent se positionner à l'autre extrémité de la planète, à l'opposé donc de cette plateforme, et utiliser l'outil, ce qui aura pour effet de vous faire traverser la planète d'un bout à l'autre et vous amènera directement au sommet de la plateforme en question. Le Spin-Dig pourra également être utilisé pour atteindre des adversaires et Boss à l'autre bout de la planète.Ces quelques nouveautés apportent un petit vent de fraicheur au titre et de nouvelles mécaniques de gameplay qui pourraient corser davantage la difficulté du jeu. Nous avons d'ailleurs remarqué à travers les différents niveaux disponibles que le titre se révèle être plus difficile que le précédent opus, rien d'insurmontable non plus, mais il faudra un peu plus souvent recommencer certaines parties du jeu plus techniques. En somme, même si le jeu n'apporte pas une nouvelle révolution, il va s'en dire que si vous avez aimé, vous allez certainement adorer