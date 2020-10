Immortals : Fenyx Rising et Far Cry 6 auront bien le 60FPS sur New Gen Immortals : Fenyx Rising et Far Cry 6 auront bien le 60FPS sur New Gen

Nous savions que Watch Dogs Legion maintiendrait son 30FPS sur supports Next Gen (pour privilégier le Ray Tracing, et peut-être par manque de temps) contrairement à Assassin's Creed Valhalla qui lui autorisera de grimper à 60 aussi bien sur PlayStation 5 que sur Xbox Series X, et Ubisoft tient à signaler qu'il en sera de même pour Immortals : Fenyx Rising (décembre) et Far Cry 6 (février 2021).



L'éditeur qui en profite pour remettre en avant que tous ses jeux à venir, incluant même Just Dance 2021 et Riders Republic, bénéficieront tous de l'upgrade gratuite, en plus du total cross-play & cross-save dans la majorité des cas grâce au nouveau programme « Connect ».