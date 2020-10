Square Enix prévient qu'il faudra patienter longtemps avant de voir un Octopath Traveler 2

Dans une semaine, les japonais pourront se lancer dans, spin-off mobile évidemment en format F2P avec tout un tas de personnages pour constituer des équipes de 8 avec pour chacun un scénario, et déjà en tête au moins 2 ans de suivi (si le succès est au rendez-vous du moins).Pendant ce temps, quelques joueurs Switch et accessoirement PC se demandent bien quand arriveraaprès la bonne surprise que fut le premier (bien qu'imparfait) et autant prendre son mal en patience car Square Enix a déclaré à Famitsu que non seulement le chantier n'avait pas encore débuté, mais qu'il faudrait « un certain temps » avant que ça n'arrive. De quoi n'avoir aucun espoir pour 2021 et peut-être même pour 2022 à ce rythme.En attendant, coté RPG rétro-nostalgique, on aura toujoursqui est censé nous donner « bientôt » des nouvelles, donc on imagine dans un nouveau « Partner Showcase » en se disant déjà que le report est inévitable (la sortie était programmée pour cette année).