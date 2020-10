Halo : The Master Chief Collection aura son upgrade Xbox Series avec du 120FPS Halo : The Master Chief Collection aura son upgrade Xbox Series avec du 120FPS

A défaut de Halo Infinite qui reviendra on ne sait encore quand et dans on ne sait encore quel état, les retardataires de la franchise pourront se rattraper avec une édition Xbox Series X/S de Halo Master Chief Collection dont l'upgrade gratuite est annoncée pour le 17 novembre, avec tout ce qu'il faut d'optimisation :



- 120FPS pour toutes les campagnes et le multi

- Cross-gen

- Améliorations du split-screen (qui maintiendra le 4K)

- Options pour le FOV



Bien entendu, si vous ne possédez pas la version One, ce sera de toute façon dans le Game Pass.