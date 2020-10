[Rumeur] The Outer Worlds ''2'' en préparation [Rumeur] The Outer Worlds ''2'' en préparation

Rebondissant sur la récente annonce de l'arrivée de The Outer Worlds sur Steam (le 23 octobre), l'analyste et insider Daniel Ahmad fait savoir que selon l'une de ses nombreuses sources, une suite est actuellement en pré-production chez Obsidian, en marge d'une seconde extension qui reste à dévoiler.



Un stade encore bien peu avancé dans le développement au point que celui que l'on nomme également ZhugeEx ajoute que le chantier reste éventuellement susceptible de se transformer en « autre chose » (essayez de ne pas fantasmer sur Fallout svp).



Obsidian qui est donc actuellement très occupé puisque outre Grounded qui continue tranquillement sa carrière en Early Access avec sa petite équipe, et le projet médiéval-fantastique Avowed, on rappellera que Josh Sawyer (le papa de Pillars of Eternity) a également fait savoir diriger son propre projet dans son coin, sans qu'aucun indice ne soit livré sur le sujet.