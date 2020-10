Tokyo Game Show : les organisateurs comptent revenir à une édition ''normale'' en 2021 Tokyo Game Show : les organisateurs comptent revenir à une édition ''normale'' en 2021

La dernière édition du TGS n'aura pas vraiment réussi à marquer les esprits par son programme bien éparpillé (nous rappelant ce que l'on a vécu en période E3 d'ailleurs) et le manque d'annonces fortes : entre les titres déjà annoncés dans d'autres shows comme Monster Hunter Rise et Final Fantasy XVI, et ceux qui continuent de briller par leur absence (Elden Ring, genre), il ne restait pas grand-chose hormis du blabla et heureusement quelques présentations prolongées.



Mais les organisateurs croient en la simple mauvaise passe, et sur tous les aspects, en annonçant que le TGS reviendra en édition « normale » (donc avec du public au sein du Makuhari Messe) et ce du 30 septembre au 3 octobre 2021.



On croise les doigts pour que la pandémie soit à peu près de l'histoire ancienne d'ici-là et que les éditeurs répondront présents pour nous présenter ce que l'on nomme la « vague 2 » des jeux de nouvelle génération.