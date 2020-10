Ghost of Tsushima aura le 60FPS sur PS5 Ghost of Tsushima aura le 60FPS sur PS5

Comme l'a indiqué Sony hier, si plus de 4000 jeux PS4 sont théoriquement rétrocompatibles avec la PS5, certains bénéficieront d'un mode boost si les développeurs y prêtent attention, et c'est bien évidemment aux first-party de montrer l'exemple avec aujourd'hui Sucker Punch qui annonce que son Ghost of Tsushima ira jusqu'au 60FPS, en plus de bénéficier du cross-save et d'une réduction des temps de chargement.



Ghost of Tsushima qui accueillera justement sa MAJ gratuite la semaine prochaine pour apporter le mode multijoueur Legends, le New Game Plus et un nouveau charme pour pouvoir apprivoiser et caresser les chiens des mongols afin qu'ils se retournent contre leurs anciens maîtres.