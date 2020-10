Mafia : Definitive Edition pose l'ambiance avec l'ajout d'un filtre noir & blanc Mafia : Definitive Edition pose l'ambiance avec l'ajout d'un filtre noir & blanc

Mafia : Definitive Edition s'est offert une première MAJ qui ne se contente pas d'apporter quelques correctifs de routine puisqu'on dispose maintenant de nouvelles options dont notamment un filtre pour apprécier l'aventure en noir et blanc, ce qui il est vrai suit plutôt bien avec l'ambiance.



D'ailleurs en parlant d'ambiance, si vous voulez encore davantage pousser le role-play (on parle à ceux qui avaient activé l'option pour être obligé de conduire parfaitement), sachez qu'on pourra aussi vider en partie le HUD en supprimant le marqueur d'objectif, ceux des ennemis sur la mini-map, les sortes de « petits panneaux GPS », voir carrément dégager la mini-map et les textes liés aux objectifs.