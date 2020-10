Xbox Series : les derniers détails softwares du lancement dévoilés à la fin du mois

Nous abordons la dernière ligne droite avant l'arrivée de la prochaine génération de consoles et le boss marketing Xbox (Aaron Greenberg donc) nous indique que les derniers détails concernant tout ce qui tient au software pour le lancement seront dévoilés à la fin du mois, incluant la totalité des jeux qui bénéficieront d'une optimisation pour la Xbox Series X/S.On sait déjà queetbénéficieront tous trois de cette attention, et reste donc à voir si les patchs seront prêts pour le 10 novembre, et si d'autres viendront rejoindre la danse même si on n'a aucun doute sur certains (notamment).On nous partage en outre un visuel pour montrer que la branche Xbox Game Studios aura réussi à pondre 10 jeux en 2020 (15 en fait si on ajoute 4 portages de Halo pour la MCC PC et le remaster de The Bard's Tale) et que l'avenir s'annonce radieux, en espérant qu'il arrive rapidement.