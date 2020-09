TGS : le planning Capcom du week-end TGS : le planning Capcom du week-end

Capcom nous offre à la dernière minute un planning détaillé de son programme TGS qui reposera sur cinq titres, avec un découpage sur deux jours pour nous occuper ce week-end.



On débutera donc ce samedi 26 septembre à 14h00 (heure FR) avec le temps d'une heure un point sur Street Fighter V : Champion Edition (14h10) suivi d'une double présentation pour Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2 (14h50), en espérant pour ces deux derniers cas qu'on ira au-delà d'un simple rappel du dernier Direct.



Le lendemain, donc dimanche 27 septembre, ça parlera de Devil May Cry 5 Special Edition (14h05), avant d'enchaîner sur le gros morceau Resident Evil Village (14h40).



Vous savez tout, et on postera les compte-rendus de chaque titre dès que possible.