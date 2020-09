Game Awards 2020 : c'est pour le 10 décembre Game Awards 2020 : c'est pour le 10 décembre

La crise du Covid-19 n'es pas encore derrière nous, c'est peu de le dire, et c'est sans surprise que les Game Awards de cette année se dérouleront sans public mais bien en live, et en 4K d'ailleurs, et ce depuis trois studios situés à Los Angeles, Tokyo et Londres afin de garantir ce qu'il faut de « World Premiere » et d'habituels show musicaux.



La date du show est annoncé pour le 10 décembre et Geoff Keighley espère dépasser son record d'environ 50 millions de téléspectateurs l'année dernière, pour un show surtout marqué par la mise en avant surprise de la Xbox Series X, et de la victoire de Sekiro : Shadows Die Twice en jeu de l'année.