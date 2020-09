Monster Boy et Le Royaume Maudit aura droit à une upgrade (gratuite) sur PS5 et Xbox SX

Déjà considéré comme un beau succès, critique et commercial,veut encore un peu de lumière et annonce donc son retour futur sur PlayStation 5 et Xbox SX avec une upgrade qui offrira le combo magique 4K/120FPS.Et c'est tout. On ne sait rien de plus pour le moment...- La MAJ sera gratuite entre consoles de la même famille.