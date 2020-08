Joseph Staten de retour sur Halo Infinite Joseph Staten de retour sur Halo Infinite

Personne ne pourra dire que l'été s'est bien déroulé pour Halo Infinite, au point que le jeu a été reporté à 2021, et en attendant de voir à quoi ressemblera le chantier dans peut être quelques mois, une très bonne nouvelle nous parvient de la part de Jason Schreier via Bloomberg : Joseph Staten, l'un des plus grands piliers de la licence, est de retour chez 343 Industries. Il sera accompagné d'un autre dirigeant (encore inconnu) pour mieux gérer et superviser le projet aux cotés de Chris Lee, toujours chef du studio.



Pour rappel, Joseph Staten fut responsable de l'écriture et de tout ce qui touche aux cinématiques sur les trois premiers épisodes de la franchise, restant chez Bungie après la séparation en 2007 pour plancher un peu sur Destiny avant de finalement revenir chez Microsoft en 2014 pour faire un peu le touche-à-tout, mais jusqu'à présent jamais de nouveau sur Halo.