The Last of Us : la série TV apportera des choses inédites, dont certaines supprimées du jeu The Last of Us : la série TV apportera des choses inédites, dont certaines supprimées du jeu

Interviewé par Eurogamer, le producteur Craig Mazin s'est exprimé sur la future adaptation en série TV de The Last of Us, fruit d'une ambitieuse collaboration entre PlayStation Productions et la chaîne HBO.



Et l'homme nous déclare dans les grandes lignes que les fans peuvent se rassurer tant l'objectif premier est d'assurer une incroyable fidélité envers l'oeuvre de base, ce qui n'empêchera pas de grosses surprises dans le développement d'arcs inédits qui ne s'éloigneront jamais du casting principal.



Et pas question d'avoir des idées prétextes pour simplement tirer en longueur la série (dont on ignore encore le nombre d'épisodes et même s'il y aura ou non plusieurs saisons), puisque la matière première a tout simplement été livrée par Neil Druckmann, qui selon Mazin en a carrément profité pour livrer des détails inconnus du public car supprimés du jeu.



Une adaptation encore en cours d'écriture, et sans aucun indice quant au casting et la période de sortie. On rappelle tout de même les principaux noms derrière le projet.



Boîtes de production :

- PlayStation Productions

- HBO



Scénario et Producteurs exécutifs :

- Neil Druckmann (Naughty Dog)

- Craig Mazin (série Chernobyl)



Autres producteurs exécutifs :

- Evan Wells (Naughty Dog)

- Carolyn Strauss (séries Game of Thrones et Chernobyl)



Réalisateur :

- Johan Renck (Chernobyl, Breaking Bad)



Compositeur :

- Gustavo Santaolalla (TLOU 1 & 2)