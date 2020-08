TESO et Doom Eternal confirmés sur PS5 et SX TESO et Doom Eternal confirmés sur PS5 et SX

La chose n'a pas encore été confirmée pour The Elder Scrolls V mais sachez que Bethesda vient d'officialiser deux autres portages Next Gen : The Elder Scrolls Online et Doom Eternal, avec pour chacun des améliorations techniques qui seront dévoilées d'ici quelques semaines.



Avant de râler, notez que l'éditeur indique que ceux qui possèdent déjà une des versions actuelles auront droit à l'upgrade 100 % gratuit, et ce sera la même chose en cas d'autres annonces du même type.