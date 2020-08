Nintendo met à jour ses chiffres softwares Nintendo met à jour ses chiffres softwares

Toujours chez Nintendo, il va falloir parler un peu software avec comme à chaque rapport une mise à jour des chiffres hautement impressionnants, et un bilan qui tourne à 50,4 millions de jeux Switch vendus au printemps (24,3 millions au printemps 2019) pour un total de 406 millions depuis son lancement, soit déjà plus que la 3DS durant toute sa carrière (384 millions).



Le total de jeux Switch devraient d'ailleurs d'ici la fin de l'année fiscale dépasser celui du combo 3DS + Wii U, montrant la rentabilité du principe hybride, bien aidé il faut le reconnaître par l'explosion du marché indé et des promotions parfois massives sur l'eShop (enfin, hors jeux Nintendo…).



TOP 10 des plus grosses ventes Switch (30 juin 2020) :



- Mario Kart 8 Deluxe : 26,74 millions

- Animal Crossing : New Horizons : 22,4 millions

- Super Smash Bros. Ultimate : 19,99 millions

- The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 18,6 millions

- Pokémon Epée & Bouclier : 18,22 millions

- Super Mario Odyssey : 18,06 millions

- Pokémon Let's Go : 12,2 millions

- Super Mario Party : 10,94 millions

- Splatoon 2 : 10,71 millions

- New Super Mario Bros. U DX : 7,44 millions



Autres données :



- En comptant la version Wii U, BOTW est à plus de 20 millions.

- Pokémon E&B devient le troisième plus gros succès de la franchise.

- Ring Fit Adventure, c'est 4 millions de ventes.

- Xenoblade Chronicles DE fait le meilleur lancement de la série avec 1,32 million de ventes en un mois.

- 51 Worldwide Games est également million-seller.



- Avec plus de 7 millions de ventes au Japon en comptant le dématérialisé, Animal Crossing : New Horizons dépasse le premier Super Mario Bros pour devenir le troisième jeu le plus vendu de tous les temps sur ce territoire (derrière les deux premières Gen de Pokémon), et devrait même s'octroyer rapidement la médaille d'argent en dépassant Or & Argent (une histoire de semaines).