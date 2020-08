Avengers : d'autres bonus exclus PS5 & PS4 Avengers : d'autres bonus exclus PS5 & PS4

Hier, nous apprenions non sans surprise que Spider-Man (le personnage donc) intégrerait le casting de Marvel's Avengers exclusivement sur PS5 et PS4, et ce via un DLC gratuit qui sera disponible début 2021.



Mais ce n'est pas tout car Crystal Dynamics fait savoir que d'autres bonus exclusifs PlayStation seront au programme dont :



- Des défis communautaires inédits.

- Un pack exclusif (30 jours à chaque fois) pour chacun des six héros de base (*).

- Même chose pour chacun des héros à venir en DLC gratuit dont Hawkeye (**).



(*) Les packs arriveront au fur et à mesure et proposeront à chaque fois une tenue, une émote, un coup spécial et une plaque. Le premier pack sera pour Ms Marvel.

(**) Les packs bonus pour les héros post-launch seront uniquement accessibles aux membres PS Plus. Ils proposeront à chaque fois une tenue, une plaque et 100 crédits.



Sortie prévue le 4 septembre (PC/PS4/One dans un premier temps), et petit rappel des différentes dates de la bêta :



- Du 7 au 9 août (uniquement pour ceux qui ont préco la version PS4)

- Du 14 au 16 (bêta ouverte pour tous les joueurs PS4)



- Du 14 au 16 (uniquement pour ceux qui ont préco les versions PC/One)

- Du 21 au 23 (bêta ouverte pour tous les joueurs PC/One)