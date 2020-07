[FY] Ubisoft débute avec un trimestre record + prochain show Forward pour septembre [FY] Ubisoft débute avec un trimestre record + prochain show Forward pour septembre

Drôle de destin que celui d'Ubisoft, éditeur qui après être ressorti vainqueur de son affrontement face à Vivendi (quand beaucoup les donnaient perdants) s'est finalement pris deux tempêtes de suite : la première sur le plan économique avec les échecs de Ghost Recon Breakpoint et The Division 2 (le deuxième s'en sortant tout de même mieux que le premier), la seconde encore récente avec les affaires de harcèlements « entre autres ».



En pleine restructuration sur tous les points, Yves Guillemot peut au moins se féliciter de démarrer l'année fiscale en cours avec un CA record pour une période avril/juin, à la fois grâce aux ventes sur la longueur de ses produits mais ironiquement (et comme d'autres) grâce aux effets du confinement et au besoin de s'occuper : Rainbow Six Siege est en hausse de 30 % par rapport à 2019, et la licence Just Dance a visiblement fait bouger les gens cloîtrés chez eux, particulièrement sur Switch, avec un boost de 500 %. Rien que ça.



La Switch qui du coup représente soudainement 10 % des revenus d'Ubisoft (plus ou moins 5 % les autres trimestres) tandis que la PS4 reste maîtresse (34%), suivie par le PC (20%) et la Xbox One (19%).



Le prochain Ubisoft Forward est en passant signé pour courant septembre, avec davantage d'informations sur l'avenir qui suivra les trois grosses sorties de cette année fiscale : Watch Dogs Legion (29 octobre), Assassin's Creed Valhalla (17 novembre) et Far Cry 6 (21 février 2021) en notant que l'éditeur prévoit éventuellement un quatrième titre (Rainbow Six Quarantine ?) mais préfère éviter de se mouiller pour le moment, le risque de report restant grand face à la pandémie.