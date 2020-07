Charts Japon : le baseball toujours en forme chez Konami, et une Switch qui repart à la hausse

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 6 au 12 juillet 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.En plus du nouveau, la principale entrée de la semaine sera donc le cru 2020 de, soit actuellement la plus grosse licence de Konami au Japon, et ces données continuent de nous interroger sur le fait que la Switch n'a jamais eu le droit d'accueillir le franchise PES…Hormis cela, c'est un nouveau boost pour la Switch, toujours sans trop de raison, sauf peut-être le réassort dequi fait quasiment +150 %.RDV la semaine prochaine pour les chiffres deet