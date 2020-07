Netflix : un poster et une date pour Dragon's Dogma

Netflix nous annonce que l'adaptation en anime defera ses débuts le 17 septembre, et en attendant une bande annonce, en voici toujours le poster. Rien de plus et l'on espère que ce partenariat avec Capcom a pour but de faire un peu de pub à la licence en vue d'un deuxième épisode vivement souhaité par Hideaki Itsuno, et qui aurait même pu se faire si la priorité n'avait pas été donnée àOn en profitera pour rappeler que Netflix et le JV, ça commence à être une grande histoire puisque nous sommes en attente d'une Saison 2 pour, une Saison 4 pour, un projet d'adaptation Live pour(avec peut-être Ryan Reynolds) et un futur anime, signé par le studio Trigger et pas attendu avant 2022.