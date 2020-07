Deadly Premonition 2 aura quand même des patchs

Après avoir annoncé un temps via un intermédiaire britannique qu'aucun patch n'était prévu pour, Rising Star Games n'a plus d'autres choix que de réagir face au drame technique et, réflexion faite, voilà que l'on apprend sur le compte Twitter que l'équipe travaille actuellement pour améliorer l'expérience et que non pas un mais « des » patchs sont actuellement en préparation.Quelques litrons d'huile de coude en prévision vu le chantier, ne serait-ce que la zone ouverte qui brille actuellement par son magnifique 15FPS, ses textures immondes et ses micro-freezes en bonus.Pour les curieux, le constat de Digital Foundry :