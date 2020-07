Limited Run Games continue ses mises en boîte avec 30 titres supplémentaires

A l'occasion d'une nouvelle conférence de presse (#LRG3 de son nom), l'éditeur Limited Run Games a de nouveau caressé les anti-dématérialisés dans le sens du poil avec plus de 30 nouveaux titres destinés de base exclusivement en format numérique mais qui auront du coup droit aux bonnes grâces d'une version physique.Voici la liste complète.Adult Swim Games :(PS4/Switch, pas de date)Aspyr Media :(PS4/Switch, 10 juillet)Danfen Entertainment :(PS4/Switch, pas de date)Devolver Digital :(Switch, novembre)Exok :(Switch, été 2020)Fabraz :(Switch, pas de date)Freebird Games :(Switch, fin d'année)Grounding, Inc. :(PS4, novembre)GungHo Online :(Switch, 7 août)Inti Creates :(PS4/Switch, pas de date)(PS4/Switch, 28 août)Konami :(PS4/Switch, été 2020)LucasArts :(PC, octobre)Lucas Pope :(PS Vita, 24 juillet)(PS4/Switch, 24 juillet)Q-Games :(Switch, pas de date)SNK :(PS4, juillet)Squanch Games :(Switch, fin d'année)Team Meat :(PS4/Switch, pas de date)Wayforward :(PS4, septembre)(PS4/Switch, 31 juillet)(Switch/GBC, septembre) (*)(Switch, septembre) (**)(Switch/GBC, octobre) (*)(*) Si si : il y aura bien une version boîte pour la Game Boy Color, en plus d'une réédition Switch.(**) Et lui sortira aussi sur One en dématérialisé pour l'occasion.Autre, en partenaire de distribution :(Switch, pas de date)(Switch, 21 juillet)(Switch, pas de date)(Switch, 8 juillet)(Switch, 28 juillet)(PS4, pas de date)(Switch, pas de date)(Switch, 8 juillet)(Switch, pas de date)NOTE :Toutes les dates indiquées concernent l'ouverture des précommandes sur le site de l'éditeur.