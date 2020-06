Non, Crash 4 n'aura pas de micro-transactions Non, Crash 4 n'aura pas de micro-transactions

L'apparition d'un onglet « micro-transactions » sur la page Crash Bandicoot 4 du Microsoft Store a commencé à faire paniquer quelques fans, au point d'obliger son développeur Toys for Bob d'intervenir à la barre.



Donc non, il n'y aura pas la moindre forme de micro-transactions dans Crash 4, et que la seule chose qui peut tenir d'un « DLC », c'est le pack de skin disponible en bonus de précommande (pour la version boîte) et directement inclus en dématérialisé. Point.



Vous pouvez retourner patienter jusqu'au 2 octobre.