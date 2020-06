Une date pour le Tokyo Games Show 2020 Online Une date pour le Tokyo Games Show 2020 Online

Dans cette période redevenue compliquée où l'on commence à évoquer le risque d'une « deuxième vague », la vie doit bien continuer et nous aurons droit à ce qu'il faut d'actualité japonaise à la rentrée avec la confirmation que le désormais nommé Tokyo Games Show 2020 Online se tiendra du 23 au 27 septembre.



Comme attendu, il s'agira cette fois d'un event purement numérique où se relaieront plusieurs acteurs de l'industrie pour évoquer l'avenir du JV, ce qui n'est pas du luxe vu qu'on sera à ce moment à quelques semaines du lancement de la Next Gen, et on compte donc sur Sony, Microsoft ou encore Bandai Namco, Capcom et SEGA pour être au rendez-vous. Notons que durant ces 5 jours se tiendront également des matchs eSport, et parce qu'il faut aussi parler business, la vente de goodies sera toujours là par le biais de pubs et pages dédiées.