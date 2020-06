D3 Publisher annonce Earth Defense Force 6, et un nouveau spin-off sur PS4 et Switch

Constatant qu'on ne parle plus d'eux depuis un moment, D3 Publisher s'est réveillé pour annoncer queétait en production, et même que ça sortira l'année prochaine sur une ou plusieurs plates-formes, non spécifiées de toute façon.Et c'est tout. On a bien quelques visuels attestant de décors un poil plus détaillés coté destruction mais toujours risibles pour les standards de notre époque, donc une habitude pour les fans de la série qui savent bien que l'intérêt est ailleurs.Deuxième annonce dans la foulée avec, un spin-off une nouvelle fois développé par la team Yuke's (Iron Rain) qui fera le pari de l'effet voxel pour un rendu pas désagréable du tout.Lui sortira cette année au Japon, sur PS4 et Switch.