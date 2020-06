Electronic Arts commence à balancer tout son catalogue sur Steam, avec bientôt l'EA Access Electronic Arts commence à balancer tout son catalogue sur Steam, avec bientôt l'EA Access

Conscient comme d'autres avant lui (du genre Microsoft) qu'il est difficile de se passer sur PC d'une plate-forme concurrente comme Valve, Electronic Arts franchit une nouvelle étape après l'arrivée sur Steam de Star Wars Jedi : Fallen Order, balançant soudainement une grosse vague de titres directement en promotion pour fêter cela.



Pour l'heure, c'est uniquement des seconds couteaux et quelques vieilleries (Burnout Paradise Remastered, Unravel, Dragon Age Inquisition, Crysis 3…) qui permet de placer une bonne partie des tarifs sous la barre des 10€, mais du plus lourd arrivera rapidement comme ce soir Command & Conquer Remastered Edition puis très prochainement Battlefield V et Apex Legends.



La grande surprise restera l'arrivée cet été de l'EA Access sur le service de Valve, avec d'ailleurs davantage de précisions attendues le 12 juin lors de la conférence EA Play Live (si du moins la date est maintenue vu qu'en ce moment…).