Charts US (avril) : distribution de records pour la Switch, la PS4, la One... et FFVII Remake Charts US (avril) : distribution de records pour la Switch, la PS4, la One... et FFVII Remake

Nous arrivons doucement à la fin du mois et comme de coutume, l'institut NPD vient dresser son rapport de situation pour les USA, concernant donc ici le mois d'avril (ou plus précisément « du 5 avril au 2 mai »), qui va incarner un record absolu pour ce territoire : 1,46 milliard de CA pour le marché du JV, donc du jamais vu dans toute l'histoire, et on peut « remercier » le confinement qui a donc obligé les joueurs à se rabattre sur des achats hardware et software pour passer le temps.



Coté Hardware :



- 808.000 Switch, soit le meilleur mois d'avril pour la console alors qu'on a pu constater quelques ruptures. Notez que pour la période couvrant janvier à avril, aucune console dans l'histoire du JV n'a fait aussi bien que l'hybride de Nintendo.

- Là encore, profitant de la pandémie, la PS4 et la One se sont offertes leur meilleur mois d'avril depuis leur lancement : 411.000 PS4 et 329.000 One.

- Tout le secteur hardware est également en hausse et pour une fois, ce n'est pas manette Xbox Elite V2 qui a le plus brillé mais la bonne vieille Dual Shock 4.



Coté Software :



- On avait peur pour lui vu la période mais le dématérialisé a sauvé l'affaire : Final Fantasy VII Remake est tout simplement le meilleur lancement dans l'histoire de la série.

- Call of Duty : Modern Warfare intègre le top 4 des jeux les plus vendus aux USA sur 7 mois de carrière.

- Animal Crossing : New Horizons s'accroche à la 3ème place alors que Nintendo est aujourd'hui le seul (avec Bethesda) à ne pas inclure les données numériques.

- Petite note concernant Resident Evil 3 Remake : sa relative mauvaise place impose de rappeler que le titre étant sorti le 4 avril, son bilan de lancement a donc été effectué dans le précédent rapport.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE AVRIL 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda



1. Final Fantasy VII Remake

2. Call of Duty : Modern Warfare

3. Animal Crossing : New Horizons

4. NBA 2K20

5. Grand Theft Auto V

6. Resident Evil 3 Remake

7. Call of Duty : Modern Warfare 2 Remaster

8. MLB The Show 20

9. Madden NFL 20

10. Red Dead Redemption 2





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda



1. Call of Duty : Modern Warfare (=)

2. Animal Crossing : New Horizons (=)

3. Final Fantasy VII Remake (N)

4. NBA 2K20 (=)

5. Dragon Ball Z Kakarot (-2)

6. MLB The Show 20 (-1)

7. Grand Theft Auto V (-1)

8. Resident Evil 3 Remake (-1)

9. Madden NFL 20 (-1)

10. Mario Kart 8 Deluxe (-1)



Viré du classement :

- Star Wars Jedi : Fallen Order