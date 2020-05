La GamesCom 2020 (format numérique) prend date et livre son programme

Nous savions que l'édition 2020 de la GamesCom se déroulera cette fois en format numérique pour des raisons de pandémie, et l'on a maintenant la période exacte pour le show du 27 au 30 août, avec dès la première journée la fameusede Geoff Keighley.Vu le contexte, nous saurons tout ou presque de la PlayStation 5 et la Xbox Series X d'ici-là donc les éditeurs auront tout loisir de se lâcher pour des annonces croustillantes.Et à quoi serviront les autres jours du coup ? Hé bien en plaçant plusieurs émissions dont deux principales et une dernière pour clôturer l'événement.- Uniquement des présentations de jeux indés.- Mise en avant de certains gros titres avec interviews des développeurs.- Le final qui se tiendra le 30 août, avec résumé des principaux temps forts et remise des prix.