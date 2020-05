[FY] L'année (quasiment) blanche de Capcom n'empêche pas des bénéfices records [FY] L'année (quasiment) blanche de Capcom n'empêche pas des bénéfices records

Comme d'autres avant lui, Capcom fait part de ses résultats financiers pour l'année fiscale qui s'est terminée le 31 mars dernier, pouvant faire le malin avec un CA certes en baisse, mais une nouvelle fois des bénéfices nets au top (l'équivalent de 140 millions d'euros), soit une meilleure année que la précédente, qui elle-même était meilleure que celle d'avant… et on peut remonter comme tel jusqu'en 2013.



2013, qui fut donc l'année du lancement de la génération actuelle et tout ce qui a suivi montre bien que le plan de Capcom a fonctionné à merveille : poser doucement de petites graines (une masse de remasters les premiers temps), commencer ensuite à lâcher cartouche sur cartouche (RE7, RE2, MH World, DMC5…), permettant désormais de récolter ce qui a été semé : du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, sans la moindre sortie d'un AAA majeur hormis l'extension Monster Hunter World : Iceborne, l'éditeur s'offre un record sur les bénéfices juste en profitant des ventes sur la longueur de ses produits déjà disponibles. Une bonne part se situe d'ailleurs sur le numérique (40 %, contre 28 % l'année dernière).



Et pour l'année fiscale en cours qui se terminera le 31 mars 2021 ? Hé bien il y a déjà eu Resident Evil 3 Remake bien entendu mais l'avenir est tout simplement incertain faute de communication, si l'on excepte bien sûr les insistantes rumeurs autour d'un Resident Evil 8 en début d'année prochaine.