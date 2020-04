Limited Run : un collector pour Streets of Rage 4 Limited Run : un collector pour Streets of Rage 4

C'est demain que sortira Streets of Rage 4 sur tous les supports, dont le Xbox Game Pass on rappelle, et alors que Limited Run Games avait déjà une « Classic Edition » en projet pour ceux qui préfèrent le physique, l'éditeur révèle maintenant un collector bien complet en goodies.



Pas de prix pour le moment mais on en saura plus ce vendredi avec l'ouverture des précommandes sur le site officiel, dès 16h00.