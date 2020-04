Panzer Dragoon Remake : une foule d'améliorations prévues pour la future MAJ 1.3 Panzer Dragoon Remake : une foule d'améliorations prévues pour la future MAJ 1.3

Plutôt critiqué à sa sortie, le remake de Panzer Dragoon prépare une sévère transformation avec l'arrivée future d'un patch 1.3 dont on ne connaît pas encore la date, le co-producteur évoquant comme d'autres les problèmes liés au confinement.



Mais en tout cas ça arrive et si l'on n'est pas encore totalement assuré de voir tout cela débouler dans la 1.3, tout arrivera sur la longueur :



- Vibrations HD

- Enfin le 60FPS

- Réduction de l'imput lag

- Option de contrôles à la gyroscopie

- Refonte des effets sonores

- Option pour désactiver l'auto-lock

- Améliorations des animations du dragon

- Ajout d'un chapitre « Episode 0 »

- Nouvelles options de gameplay

- Ajout d'un menu cheat-code



A ce niveau, on peut presque se demander pourquoi l'avoir lancé aussi rapidement...